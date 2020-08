11 respiratorów w ramach akcji #WdzięczniMedykom przekaże dziś Fundacja JSW na Jasnej Górze. Trafią do dwóch placówek

Fundacja JSW ufundowała respiratory w ramach akcji #WdzięczniMedykom, którą prowadzi Caritas Polska. Przekazanie sprzętu odbędzie się dzisiaj, w piątek 28 sierpnia na Jasnej Górze.

- Jastrzębski szpital otrzyma dziewięć urządzeń, pozostałe dwa pojadą do Będzina i Radomska. Wszystkie pochodzą z puli 100 respiratorów przeznaczonych dla placówek medycznych i opiekuńczych pomagających osobom zarażonym koronawirusem - informuje Tomasz Nieć z JSW. -Wiemy, że pandemia wciąż nam zagraża, dlatego zapewnienie ratującego życie sprzętu jest nadal bardzo ważnym zadaniem. Od początku tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy kilka miesięcy temu, Caritas wspomaga medyków i to przekazanie respiratorów jest jednym z etapów dzieła, realizowanego przez nas we współpracy z naszymi darczyńcami, do których należy Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej -przypomina ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.