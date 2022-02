22 przedszkola w Jastrzębiu wkrótce rozpoczynają nabór. 7 lutego rusza rekrutacja do jastrzębskich przedszkoli. Odbywa się elektronicznie Piotr Chrobok

Rekrutacja w Jastrzębiu będzie odbywać się także do Przedszkola nr 3, które od niedawna ma niemal zupełnie nową siedzibę. UM Jastrzębie-Zdrój

Od 7 do 22 lutego będzie trwać w Jastrzębiu-Zdroju rekrutacja do miejskich przedszkoli. Rodzice pociech w wieku od 3 do 6 lat, mogą je zapisywać do 22 jastrzębskich placówek. Rekrutacja odbywa się elektronicznie w systemie informatycznym NABO.