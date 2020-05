24-latek z Jastrzębia-Zdroju aresztowany. Na koncie aż dziewięć różnych przestępstw. Co przeskrobał?

28 kwietnia prawie wpadł… prawie, bo jechał volkswagenem i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg, ale im umknął. 24-latek kolejne przestępstwo popełnił 4 maja. Zmusił mężczyznę grożąc mu zrobieniem krzywdy, by ukradł dla niego wódkę i papierosy w sklepie. Sytuacja miała miejsce przy ulicy Górniczej. Potem na dodatek pobił nieszczęśnika, ukradł mu klucze do mieszkania, do którego się … dzień później włamał. - Ukradł stamtąd odzież o wartości 400 złotych – wyjaśnia pani rzecznik. Ostatniego przestępstwa dokonał 9 maja.

W jednym ze sklepów na ulicy Powstańców Śląskich ukradł z kasy 780 złotych, wykorzystując nieuwagę sprzedawczyni. Więcej kradzieży nie dokonał, bo w końcu namierzyli go policjanci. Kryminalni, pracując przy opisanych sprawach, szybko doszli do wniosku, że czynów tych dopuścił się ten sam sprawca.