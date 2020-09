40 lat po podpisaniu Porozumień Jastrzębskich. Ważna rocznica, ale skromna uroczystość przed kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju

- Kiedy rozpoczął się strajk władze myślały, że od "ręki" załatwią problem. Chyba spodziewali się, że strajkujemy o mydło, odzież roboczą. Zrobili wielkie oczy, kiedy usłyszeli o postulatach politycznych, o wolnym i niezależnym związku zawodowym. Emocje były spore. Byliśmy zwykłymi robotnikami, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać po komunistycznej władzy. Nie mieliśmy żadnych doradców. Największą zasługę ma Tadeusz Jedynak, że ten strajk się utrzymał i doprowadziliśmy do ważnych Porozumień Jastrzębskich- powiedział Marian Molski, który był 40 lat temu na Manifeście Lipcowym (dziś Zofiówka).

Wśród oficjeli byli m.in. posłowie Grzegorz Matusiak, Adam Gawęda, Teresa Glenc, senator Ewa Gawęda, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności” Dominik Kolorz, prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, przedstawiciele zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz związków zawodowych. Na ostatni moment dojechał również minister środowiska Michał Woś. Co najważniejsze, nie zabrakło uczestników wydarzeń sprzed 40 lat.

Uczestnicy wydarzeń z 1980 roku wspominają, że strajk był olbrzymim przedsięwzięciem logistycznym. Wyznaczono osoby do poszczególnych funkcji. Obstawiono m.in. bramy. Rozmowy z delegacjami rządowymi były bardzo trudne, ale górnicy postawili na swoim.

- Za każdym kolejnym postulatem wicepremier Kopeć wychodził i pewnie dzwonił do Warszawy, bo sam nie mógł wyrazić zgody na nasze żądania. Kiedy wracał śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Atmosfera była podniosła. Musieli go "cisnąć", bo był bardzo zakłopotany. Kiedy podpisano Porozumienia Jastrzębskie to komunikat puszczany był na cały plac kopalniany i łaźnie. Od początku strajku 29 sierpnia komitet strajkowy nie opuszczał kopalni. Niestety, w obawie przed służbami bezpieczeństwa nie zachowały się zdjęcia czy notatki. Wszystko zniszczyliśmy - dodaje Molski. Dodaje, że "te wydarzenia zmieniły Polskę".