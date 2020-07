61-letni jastrzębianin groził tasakiem swojemu sąsiadowi. Usłyszał zarzuty

Wybory prezydenckie w woj. śląskim: ponad 30 incydentów

Ponad 30 incydentów wyborczych odnotowała w niedzielę, 12 lipca, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. - Praktycznie wszystkie to wykroczenia, ale doszło również do jednego przestępstwa - mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka prasowa KWP w Katowicach. Do przestępstwa doszło w Ko...