84 jednoślady i 26 stacji rowerowych dostępnych przez ponad pół roku. Do Jastrzębia wraca rower miejski. Jest dostępny już od dzisiaj

Rowery miejskie znów są do dyspozycji mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Po wyjątkowo krótkiej - trwającej zaledwie nieco ponad dwa miesiące - przerwie jednoślady wróciły do miasta. Od teraz jastrzębianie będą mogli z nich korzystać przez niespełna dziewięć miesięcy, aż do końca listopada.