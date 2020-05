A co to za światła nad Jastrzębiem? To akcja Light The Sky. O co w niej chodzi? Zobaczcie zdjęcia



Dzisiaj, 1 maja, w całej Polsce odbyła się akcja Light The Sky. To dzień, w którym branża estradowa w szerokim tego słowa znaczeniu, chce rozświetlić niebo nad Polską w celu oddania hołdu tym wszystkim, którzy stoją na pierwszej linii walki z Covid19.

- Chcemy też w poboczny sposób przypomnieć o sobie w tym trudnym czasie, ale to nie my tu jesteśmy najważniejsi, tylko lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, policjanci, strażacy, tak zwany personel niemedyczny. W naszym regionie zorganizowaliśmy w Jastrzębiu Szerokiej przy ul. Wojska Polskiego – mówi nam pan Mariusz, jeden z organizatorów.

Zobaczcie, jak rozświetlono niebo nad Jastrzębiem.