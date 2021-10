Basia Majchrzak, zaginiona w 2000 roku dziewczynka z Jastrzębia - Zdroju wciąż jest na policyjnej liście zaginionych dzieci. Itaka apeluje

Czy w sprawie dziewczynki coś się dzieje? Nie. Co więcej, sprawa Basi Majchrzak trafiła już do archiwum. Ale w policyjnej bazie wciąż widnieje jako osoba zaginiona. Dlatego na początku października Fundacja Itaka wysłała po raz kolejny komunikat ze zdjęciem Basi i prośbą o kontakt osoby, które coś mogą wiedzieć o jej zniknięciu. Znajdziecie go, tak jak i numery telefonów, na końcu tekstu.