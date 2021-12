Będą podwyżki dla pracowników jastrzębskiej budżetówki. Od nowego roku więcej zarobią w MOPS-ie i DPS-ie. O wyższe pensje walczą w urzędzie

Będą podwyżki dla pracowników jastrzębskiej budżetówki. Od nowego roku więcej zarobią w MOPS-ie i DPS-ie

Nieco ponad 300 złotych więcej od nowego roku będą zarabiać pracownicy budżetówki w Jastrzębiu-Zdroju. Strona społeczna jastrzębskich instytucji samorządowych doszła do porozumienia płacowego z władzami miasta.

Wyższe pensje będą otrzymywać pracownicy kilku jastrzębskich jednostek. To osoby zatrudnione w Miejskim Zarządzie Nieruchomości, Domu Pomocy Społecznej, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Wywalczona kwota podwyżek opiewa na 385 złotych brutto każdego miesiąca. W przeliczeniu daje to około 330 złotych na rękę do każdej wypłaty. To prawie o dwa razy więcej niż pierwsza propozycja ze strony władz Jastrzębia, która zakładała wyrównanie pensji do płacy minimalnej i wzrost wynagrodzenia o 210 złotych brutto. Tę pracownicy wprost określili jako uwłaczającą.