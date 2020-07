Biblioteka Miejska w Jastrzębiu organizuje spotkanie z blogerem wojennym

Marcin Ogdowski, korespondent wojenny, nazywany pierwszym polskim blogerem wojennym, pracujący na wojnach w Iraku, Afganistanie, na Ukrainie i w Libanie, z wykształcenia socjolog, pisarz oraz dziennikarz będzie bohaterem spotkania organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju.

Spotkanie czytelników z Ogdowskim będzie dotyczyło dwóch najnowszych książek jego autorstwa, a także tematów takich jak: fake news i manipulacja medialna.

- Przed nami kolejne ciekawe spotkanie online. Tym razem połączymy się zdalnie z Marcinem Ogdowskim i porozmawiamy o jego dwóch najnowszych książkach "(Dez)informacja" i "Międzyrzecze. Czas przetrwania". Będzie to również okazja by poruszyć temat fake newsów i manipulacji medialnej - mówią organizatorzy, zachęcając do uczestnictwa w spotkaniu.