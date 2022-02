Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa i dowód schowany w bieliźnie. Poszukiwani wpadli w Jastrzębiu. Na sumieniu mieli całą listę "grzeszków"

To jedna z tych kontroli drogowych, która miała zakończyć się szybko. Pouczenie, ewentualnie mandat. Tymczasem, brak pasów bezpieczeństwa kierującego volkswagenem uruchomił całą lawinę.

Policjanci jastrzębskiej grupy speed zatrzymali do kontroli mężczyznę. Mundurowi zauważyli, że kierowca prowadził auto nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zdecydowali, że nałożą na niego mandat.

Stróże prawa zatrzymali volkswagena i przystąpili do działań. Najpierw poprosili kierowcę o podanie imienia i nazwiska. Ten podał dane, ale nie należały one do niego.

- Po sprawdzeniu mężczyzny przez stróżów prawa w policyjnej bazie okazało się, że mężczyzna kłamie - mówi asp. Halina Semik, rzecznik prasowa policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Kłamała również pasażerka volkswagena, z którą podróżował mężczyzna. Gdy policjanci zorientowali się, że zatrzymani nie podają swoich danych "po dobroci", zgodnie z prawdą powiedzieli, że wprowadzenie w błąd policjanta, co do swojej tożsamości lub nieokazanie posiadanego dokumentu jest wykroczeniem.