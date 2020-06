Budżet obywatelski 2021 w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś, 19 czerwca, rusza głosowanie. Także w internecie. Sprawdź, na jakie projekty

Od 19 do 30 czerwca stronie internetowej urzędu miasta (https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/konsultacje-spoleczne/ankiety/) będzie możliwość głosowania internetowego. To tam dostępne będą karty do głosowania dla tych jednostek pomocniczych, w których konieczny będzie wybór projektów.

GŁOSOWANIE INTERNETOWE - dostępne od 19 czerwca

Przypominamy, że głosować mogą jedynie mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedli na projekty z terenu swojej jednostki pomocniczej.

W przypadku głosowania internetowego konieczny będzie adres e-mail, na który przesłany zostanie link aktywacyjny. Co ważne, z jednego adresu mailowego może paść tylko jeden głos. Jeśli więc w gospodarstwie domowym jest kilka osób, to każda powinna mieć swój adres e-mailowy – wyjaśniają w urzędzie miasta.

Jeśli jednak do kogoś nie przemawia głosowanie internetowe, można skorzystać z tradycyjnej, papierowej karty do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnie oznaczonej urny wystawionej w terminie od 19 do 30 czerwca przed Urzędem Miasta, w godzinach jego pracy.