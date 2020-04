Budżet obywatelski 2021: zgłoszenia tylko do środy 15 kwietnia. A co zrobią w 2020 roku. Mamy pełną listę inwestycji i zakupów na osiedlach

Budżet Obywatelski w Jastrzębiu-Zdroju 2021: wiadomo, ile pieniędzy trafi na projekty mieszkańców. Zgłoszenia już tylko do 15 kwietnia!

Budżet Obywatelski w Jastrzębiu-Zdroju 2021: wiadomo, ile pieniędzy trafi na projekty mieszkańców. Zgłoszenia już tylko do 15 kwietnia! Tym razem mieszkańcy mają do dyspozycji 2 285 800 zł. Pieniądze na realizację zadań zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 30% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 35% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Propozycja nie musi być poparta podpisami jej zwolenników. Jedyny podpis pod wnioskiem składa sam wnioskodawca. Istotne jest, że jeden mieszkaniec może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych.

Wersja papierowa formularza dostępna będzie na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta.

Wypełnione wnioski można składać od 1 marca do 15 kwietnia br.:

• listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów, • elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.jastrzebie.pl, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja.

W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

Lista zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok Osiedle 1000-lecia

Rozbudowa placu zabaw, rozbudowa placu zabaw pomiędzy blokami klatka 21-24, 19-14,13 – dostawienie dodatkowego elementu i dwóch ławek z koszami (38 tys. zł)



Osiedle Arki Bożka

rozbudowa placu zabaw obok bloku ul. Zielona 43 (60 tys. zł), zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe (10 tys. zł) Osiedle Barbary

Edukacyjno-Sensoryczny Plac Zabaw przy SP nr 12 ul. Szkolna 7 (108 tys. 410 zł) Osiedle Bogoczowiec

Likwidacja terenu zielonego celem zwiększenia ilości miejsc postojowych – naprzeciwko bloków od klatki 4J I 4 N - Boża Góra Prawa, między blokami (15 tys zł.), remont chodnika – działka nr 3494/7 (25 tys. zł) Osiedle Gwarków

oświetlenie odcinka drogi 125/11 +projekt przy sklepie Tisław (70 tys. zł), Zmieniamy przestrzeń edukacyjną w szkole. Tworzymy kącik relaksu i ruchu na szkolnych korytarzach (18 tys. zł), zakup piłek terapeutycznych - krzesełka dla dzieci (3 tys. zł), SP nr 9 przy ul. Wielkopolskiej Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

zakup czterech namiotów piknikowych i 50 kompletów ławko-stołów (45 tys. zł ), budowa oświetlenia ul. Nepomucena od skrzyżowania z ulicą Pszczyńska 152 do Nepomucena 3

60 tys. zł), remont chodnika (37 tys. zł), odcinek przy ulicy Pszczyńskiej od skrzyżowania z ulicą Stodoły do posesji na wysokości ulicy Równoległej 4.

Osiedle Morcinka

Skaczmy do góry - park ośmiu trampolin ziemnych (63 tys. zł) przy ulicy Katowickiej, siłowania zewnętrzna Osiedle Pionierów

wykonanie oświetlenia na ul. Zamłynie i Młyńskiej (63 tys. zł), zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe (3 tys. zł)

Osiedle Przyjaźń

zagospodarowanie terenu wrazz jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki

(89 tys. 433 zł). Osiedle Staszica

projekt Zielona Klasa (80 tys. zł), dotyczy w ramach teren obszar parkingu przy SP nr 19, przy Opolskiej 3. Wraz z terenem zielonym przylegającym do wydłużonej części holu szkolnego. Zadanie to dotyczy w ramach którego nad podłożem, klasa na świeżym powietrzu: betonowych stoliki, ławki, kosze, stół do gry w piłkarzyki, ping-ponga, fontanna z zamkniętym obiegiem wody, grill, ławy z donicą. 60 krzeseł przenośnych, monitoring Osiedle Tuwima

Próg zwalniający - droga równoległa do ul. Cieszyńskiej (26 tys. zł), remont chodnika - ul. Astrów 1401/8 koło budynku nr 7 (12 tys. 316 zł)

Osiedle Zdrój

Plac zabaw ostatni etap (6.500 zł), dokończenie placu zabaw - zakup nowych elementów (25 tys. zł),

oświetlenie ulicy Karola Zioły (70 tys. zł) Obok bloku nr 5 przy ulicy Karola Miarki. Plac zabaw ogrodzony, huśtawki, ławki, piaskownicy i dla dzieci starszych. Wnioskodawca wnosił o monitoring Osiedle Złote Łany

Zakup interaktywnej podłogi, zakup urządzeń ogrodowych (38 tys. 765 zł), do ćwiczeń gimnastycznych, ławeczki, piaskownice, PP nr 26 na Wiejskiej Osiedle Zofiówka

Remont słupów oświetlenia ulic na Ruchu Oporu i Malchera (stare betonowe na stalowe, nowe z ledami) (62 tys. 947 zł)



Sołectwo Borynia

Budowa oświetlenia ulic / ul. Bema na odcinku od nr 38 do 72 (116 tys. 13 zł) Sołectwo Bzie

Aranżacja i remont sali balowej w Domu Strażaka przy ul. Rostków 7 (190 tys. zł), Zakup oczyszczaczy powietrza do Publicznego Przedszkola nr 11 i Filii przy ul. Niepodległości (19 tys. zł)

Sołectwo Moszczenica

Roboty zagospodarowania terenu przy ul. K. Paryskiej 9 (124 tys. 948 zł) Sołectwo Ruptawa-Cisówka

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki (192 tys. 622 zł) Sołectwo Skrzeczkowice

Budowa oświetlenia ulic, ul. Chabrowa (63 tys. 84 zł) Sołectwo Szeroka

Zakup 16 szafek lub zestawu 4 szafek na ubrania bojowe dla OSP -Szeroka - (6 tys. zł), budowa oświetlenia drogi ul. Powstańców Śl. 38-40 D (25 tys. zł), budowa oświetlenia drogi ul. Gagarina od 32-28G (30 tys. zł), remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 70 w stronę Gogołowej (39 tys. zł). zakup i montaż oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych (33 tys. 500 zł, zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych o dojeździe do posesji (3200 zł)

