Bunt Solidarności? Związek domaga się wycofania decyzji o wstrzymaniu wydobycia w 12 kopalniach. Solidarność interweniuje u premiera

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko‐Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” i Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Polskiej Grupie Górniczej kategorycznie domagają się natychmiastowego wycofania decyzji wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o wstrzymaniu od 9 czerwca na trzy tygodnie wydobycia w 10 kopalniach PGG - czytamy w piśmie jaki związkowcy z NSZZ "Solidarność" wysłali do premiera Mateusza Morawieckiego. Ich zdaniem realizacja tej decyzji w praktyce doprowadzi do trwałego zamknięcia tych zakładów i upadłości likwidacyjnej Polskiej Grupy Górniczej.

- Każdy, kto ma elementarną wiedzę na temat funkcjonowania kopalń węgla kamiennego, wie, że tego typu zakładów nie można zatrzymać z dnia na dzień bez odpowiedniego zabezpieczenia technologicznego. Co więcej, żeby górnicy po tak długiej przerwie mieli do czego wracać, kopalnia musi działać co najmniej na 50 proc. swoich mocy - stwierdzili szef regionu Dominik Kolorz i szef górniczej "S" Bogusław Hutek i dodali: - Nasze ogromne zdziwienie wzbudziła podana przez wicepremiera Sasina informacja, że podczas zapowiedzianego, 3‐tygodniowego postoju górnicy mają otrzymać 100 proc. wynagrodzenia. W chwili obecnej nie ma żadnych rozwiązań prawnych pozwalających na sfinansowanie takiej operacji ze środków innych niż zasoby pieniężne Polskiej Grupy Górniczej. Z kolei obciążenie tymi kosztami PGG przy jednoczesnym pozbawieniu spółki możliwości uzyskiwania przychodów, wygenerowałoby w ciągu miesiąca stratę PGG na poziomie około 500 mln zł.