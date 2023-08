Burze z gradem i nawalne opady deszczu w woj. śląskim. 300 interwencji straży! Zalane tory i drogi, wywrócone drzewa to bilans strat

Kliknij TUTAJ , by zobaczyć ZDJĘCIA

Zalane tory, zablokowane drogi i brak prądu – skutki burz i wiatrów w województwie śląskim

Jednym z najpoważniejszych skutków burz i wiatrów, które przeszły nad województwem śląskim było osunięcie skarpy w Wiśle. Do zdarzenia doszło 26 sierpnia na szlaku kolejowym Wisła Uzdrowisko - Wisła Głębce. Skarpa osunęła się na tory, zalane zostały przejazdy. Konieczne było wstrzymano ruchu pociągów i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Ruch pociągów na trasie został przywrócony dopiero ok. godz. 23.00.

W miejscowości Laliki w powiecie żywieckim, 26 sierpnia ok. godz. 14.00 burza zerwała kable energetyczne blokując ruch na trasie S1 w kierunku Zwardonia. Utrudnienia w tym miejscu trwały do godz. 15.10. 27 sierpnia, ok. godz. 4.00, zamknięty został szlak kolejowy Zwardoń – Sól. Powodem są drzewa przewrócone na tory.