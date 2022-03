Butelki i puszki walały się po OWN-ie. Sprawy w swoje ręce wzięła młodzież. Radni MRM i uczniowie SP nr 17 wysprzątali jastrzębski ośrodek Piotr Chrobok

Nie do poznania zmieniło się otoczenie wokół Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju. Z otaczających OWN lasów zniknęły... śmieci. Posprzątała je młodzież. Młodzieżowi miejscy radni oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17. - Śmieci było naprawdę sporo. W większości były to szklane i plastikowe butelki oraz puszki - mówią zaangażowani w sprzątanie, którzy zebrali pokaźną ilość kilkudziesięciu worków odpadów.