Co czytają więźniowie za kratkami? Poznaj TOP 10 najchętniej czytanych książek w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

Zaczytani za kratami. Oto TOP-10 najchętniej wypożyczanych książek w bibliotece w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Będziecie zdziwieni…

W więzieniu skazani książki wypożyczają na dwa sposoby. Mogą to robić w sposób tradycyjny, czyli wypożyczając książki, które wybierają bezpośrednio z bibliotecznej półki. Jest również sposób pośredni, kiedy składają zamówienie korzystając z katalogu bibliotecznego, a książki są im zgodnie z wyborem dostarczane do celi – tak się dzieje głównie w aresztach śledczych. Wówczas również odbywa się tzw. wymiana książek – jedne są zwracane, drugie wypożyczane. Biblioteka to również miejsce pracy osadzonych, bowiem to właśnie oni obsługują czytelników, jak również dokonują drobnych napraw księgozbioru. Nadzorem nad nimi oraz organizacją pracy zajmuje się wychowawca ds. kulturalno- oświatowych.

Myli się ten, kto myśli, że więźniowie lubią książki tylko lekkie, łatwe i przyjemne. Dowód? Zobaczcie TOP-10 książek wypożyczanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju