Cudownie oświetlony dom w Jastrzębiu-Zdroju. Jest na ulicy Rybnickiej - zobacz ZDJĘCIA

Kolejny świątecznie ozdobiony dom w Jastrzębiu. Na ulicy Rybnickiej trudno go nie zauważyć. Tradycyjnie światełka oświecono w Wigilię

- W ogrodzie są lampki różnego koloru z flashem, a do tego zdobiona 16-metrowa choinka na której znajduje się dwa tysiące lampek i gwiazda betlejemska na samym czubku - wylicza pan Adam, jeden z domowników wyjątkowego domu.

Niebieski obrys dachu, podwieszona poniżej girlanda typu sople lodu, a także "bombki" domowej roboty stworzone z gumowych piłek do ćwiczeń sprawiają, że nie da się obok niego przejść obojętnie. Tym bardziej, że świątecznie przystrojony jest nie tylko dom, ale i otaczający go ogród.

Tradycji stało się zadość! W wigilię świąt Bożego Narodzenia dom przy ul. Rybnickiej w Jastrzębiu-Zdroju rozbłysnął feerią barw. Zdobi go w sumie 35 zestawów świątecznych lampek, których plus minus jest około 32 tysiące.

To on wraz z bratem swojej narzeczonej oraz jej ojcem, który jeszcze będąc kawalerem dał początek temu hobby - samodzielnie przy użyciu drutu, lutownicy i wykorzystaniu żarówek - tworząc sznur lampek domowej roboty odpowiadają za coroczne przystrojenie domu. O to, aby było pięknie dbają jednak wszyscy domownicy.

- Narzeczona zamawia zestawy na internecie, a najważniejszą rolę - rolę krytyka - zostawiamy mamie narzeczonej - uśmiecha się pan Adam, dodając już całkiem poważnie, że przyszła teściowa sumiennie sprawdza, czy całość ma ręce i nogi.

I chociaż wyjątkowo przystrojony dom można podziwiać od wigilii. Jego zdobienie zaczyna się jednak o wiele szybciej. - Zaczynamy stroić gdzieś na początku listopada. Lampki zdejmujemy na przełomie lutego i marca - tłumaczy jastrzębianin.