Czad w Jastrzębiu-Zdroju. Strażacy interweniowali w dwóch mieszkaniach. Stężenie było bardzo wysokie

Pierwsza akcja miała miejsce w środę, 1 lipca, od godziny 14.02 do 14.50 w mieszkaniu bloku przy Opolskiej. Zaniepokojeni lokatorzy wyczuli gaz, więc wezwali strażaków. Na miejsce wezwano Pogotowie Gazowe oraz Pogotowie Awaryjne Spółdzielni. O zdarzeniu poinformowano mistrza kominiarskiego.

- Okazało się, że gaz nigdzie się nie ulatniał, natomiast pomiar stężenia tlenku węgla przy włączonym podgrzewaczu wody wykazał, że było bardzo wysokie – ponad 1000 jednostek ppm. Natychmiast odcięto dopływ gazu do podgrzewacza, mieszkanie przewietrzono. Piecyk okazał się niesprawny, więc lokatorzy do czasu naprawy nie mogą go używać - wyjaśnia kapitan Łukasz Cepiel z jastrzębskiej straży pożarnej.