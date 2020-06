Cztery respiratory kupione przez JSW trafiły do szpitali w Jastrzębiu, Wodzisławiu, Rybniku i Raciborzu. Zakupów będzie więcej

- Do tej pory Jastrzębska Spółka Węglowa przeznaczyła ponad cztery miliony złotych na dofinansowanie szpitali i na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków higieny i ochrony osobistej. Chcemy i musimy być wszyscy solidarni, tylko wtedy stawimy czoła pandemii - mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.

Pozostałe będą przekazywane w najbliższych tygodniach. Trafią także do placówek w Knurowie, Mikołowie, Pszczynie, Żorach, Tychach, Orzeszu, Cieszynie. Zakończenie dostaw planowane jest na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Pierwsze cztery respiratory w tym tygodniu zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

30 respiratorów trafi do 11 śląskich szpitali dzięki Fundacji JSW . Ich zakup był możliwy dzięki darowiźnie w wysokości 1 mln złotych na rzecz akcji Caritasu: #WdzięczniMedykom.

- Nie ograniczamy się tylko do pomocy dla szpitali oraz najbardziej zadłużonej podczas pandemii grupy, czyli medyków. Wspieramy społeczność na różne sposoby, np. zakupiliśmy 14 nowoczesnych zestawów komputerowych, które trafiły do podopiecznych trzech domów dziecka i ułatwiły młodzieży zdalną naukę. Zakupiliśmy również maszyny do szycia, dzięki którym wolontariuszki mogą szyć tak potrzebne dziś maseczki ochronne – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych oraz prezes Fundacji JSW.

W ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zamówiła już 100 respiratorów.