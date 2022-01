Dachował oplem na Podhalańskiej. Wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. Auto nie miało przeglądu ani ubezpieczenia Piotr Chrobok

27-latek wsiadając za kierownicę opla i doprowadzając do wypadku wpakował się w poważne kłopoty. KMP Jastrzębie-Zdrój Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Pięć lat więzienia grozi 27-letniemu jastrzębianinowi, który z blisko dwoma promilami wsiadł za kierownicę opla. Mężczyzna nie dość, że po pijaku doprowadził do wypadku, to dodatkowo złamał sądowy zakaz kierowania samochodu, a auto, którym się poruszał nie miało ubezpieczenia i nie było dopuszczone do ruchu.