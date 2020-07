Dotacja za zbiórkę deszczówki. Wkrótce ruszy nabór

- Wnioski można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pok. 510, 514 bud. A, V piętro) bądź ze strony internetowej. Dokumenty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta, pok. 020A do chwili wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia - tłumaczą urzędnicy.

27 lipca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji zatrzymujących wodę. Jastrzębie-Zdrój chce w ten sposób zachęcić mieszkańców do zbierania deszczówki.

Pomysł łapania deszczówki pojawił się jakiś czas temu przedstawiła radnym prezydent Anna Hetman. Ci z kolei jednogłośnie przegłosowali go na sesji Rady Miasta.

Zdaniem włodarz Jastrzębia-Zdroju Anny Hetman takie zbieranie wody niesie za sobą same korzyści. - Pozwala to oszczędzać wodę pitną oraz energię, która jest konieczna do dostarczenia wody pitnej infrastrukturą wodociągową - mówi prezydent Jastrzębia.

Z pomysłem zgadzają się także radni, którzy zachęcają mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie. - Zachęcam wszystkich mieszkańców do skorzystania z dotacji i działań proekologicznych. To bardzo mądry, modny i potrzebny program – przyznaje radny Szymon Klimczak.