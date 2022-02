Drużynowi i zastępowi śląskiego harcerstwa szkolą się w Jastrzębiu. To Zimowa Akcja Szkoleniowa hufca. Wznowiono ją po pięciu latach przerwy

Są gry terenowe, wyjścia do lasu, a nawet palenie ognisk. Słowem wszystko to, co dzieje się na harcerskich zbiórkach. Nie może być inaczej, bo o wyszkolenie przyszłych drużynowych i zastępowych chodzi.

W Jastrzębiu odbywa się Zimowa Akcja Szkoleniowa organizowana przez miejscowy hufiec. Bierze w niej udział w sumie 34 harcerzy z drużyn z całego Śląska: Czechowic-Dziedzic, Katowic, Rudy Śląskiej. Są nawet harcerze ze stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia. Nie mogło też zabraknąć przedstawicieli gospodarzy - harcerzy z Jastrzębia.