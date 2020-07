Dwunastu piłkarzy o miesiąc dłużej w GKS-ie Jastrzębie. Kto parafował pod aneksem?

Z końcem czerwca kończyły się umowy dwunastu zawodników GKS-u Jastrzębie z klubem. Część z nich po tym okresie stałaby się wolnymi zawodnikami, a piłkarze wypożyczeni do Jastrzębia z innych zespołów musieliby wrócić do swoich macierzystych drużyn.

W normalnej rzeczywistości ostatni dzień czerwca to czas na długo po zakończeniu sezonu. Rozgrywki 2019/2020 są jednak o wiele inne od wszystkich poprzednich i z powodu pandemii koronawirusa jeszcze w lipcu, gdy normalnie trwały już przygotowania do kolejnej kampanii rozgrywkowej piłkarzom zostało do rozegrania kilka ligowych kolejek.

Właśnie z tego powodu, aby drużyny mogły dokończyć sezony w optymalnych kadrach, zawodnicy, którym kończą się kontrakty dostali do podpisu specjalne aneksy przedłużające ich umowy do czasu zakończenia rozgrywek.

Taka sytuacja miała również miejsce w GKS-ie Jastrzębie. Dwunastu zawodników przedłużyło do 31 lipca swoje kontrakty z klubem z Harcerskiej. Którzy piłkarze parafowali pod aneksem?

- Aneksy do obowiązujących umów podpisali: Kamil Adamek, Grzegorz Drazik, Petr Galuska, Dawid Gojny, Dominik Kulawiak, Daniel Liszka, Łukasz Norkowski, Leonid Otczenaszenko, Mariusz Pawełek, Patryk Skórecki, Dominik Szczęch i Kamil Szymura - informuje GKS Jastrzębie.

Pierwszoligowiec dodaje, że pozostałych 14 piłkarzy znajdujących się w kadrze drużyny ma umowy ważne przynajmniej do końca kolejnego sezonu.

Aneksy do kontraktów. To zalecenie UEFA

Tymczasowe przedłużanie kontraktów z zawodnikami to pokłosie zaleceń UEFA. Europejska Federacji Piłki Nożnej zalecała klubom piłkarskim dogadanie się z piłkarzami tak, aby dograć sezon do końca w pełnych składach. UEFA wnioskowała również, żeby zespoły, które wypożyczyły zawodników pozwoliły im dokończyć sezon w barwach klubu, do którego są wypożyczeni.

Nie wszędzie pertraktacje z piłkarzami poszły tak sprawnie jak w Jastrzębiu. Szerokim echem w piłkarskim świecie obiła się sytuacja bramkarza Legii Warszawa Radosława Majeckiego, który do stołecznej drużyny wypożyczony był z AS Monaco. Klub z księstwa nie wyraził zgody na miesięczne przedłużenie wypożyczenia, w efekcie czego "Wojskowi" na kilka kolejek przed końcem sezonu stracili podstawowego bramkarza.

Przedłużenie kontraktów z zawodnikami. Mały sukces GKS

Pomyślne negocjacje są jednym z niewielu w ostatnim czasie sukcesów jastrzębskiego klubu. Drużyna prowadzona przez trenera Jarosława Skrobacza na całej linii zawodzi w rozgrywkach Fortuna I ligi. GKS nie wygrał żadnego z minionych pięciu spotkań, przez co bardzo oddaliła się od niego szansa na grę w barażach o Ekstraklasę, a w oczy jastrzębianom zajrzało nawet widmo spadku.

Fatalna postawa GKS-u sprawiła, że znaki zapytania dotyczące przyszłości w Jastrzębiu pojawiły się przy pełniącym funkcję trenera Jarosławie Skrobaczu. Jak donosi jeden z dzienników sportowych. Kontrakt szkoleniowca wygasł z ostatnim dniem czerwca, a jego przedłużenie będzie uzależnione od wyników gier drużyny.