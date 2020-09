Dzień otwarty w jastrzębskim Parku Zdrojowym. Kiedy?

W następną sobotę (12 września) jastrzębski Park Zdrojowy będzie miał swój dzień otwarty. W ramach przedsięwzięcia Kraina Górnej Odry w parku będzie można uczestniczyć w warsztatach artystycznych, skosztować jastrzębskiej wody mineralnej czy produkowanego tam wina, zobaczyć część kolekcji zgromadzonej w Galerii Dzwonków bądź udać się na spacer po parku z przewodnikiem.

- Do wyboru są dwie trasy, dzięki którym będzie można w pełni poznać uzdrowiskową tradycję naszego miasta. Przejście każdej z nich trwa około dwie godziny - informują organizatorzy, którzy dodają, że będzie także możliwość wysłuchania odbywających się w parku koncertów.

Jak mówią organizatorzy do uczestnictwa w dniu otwartym obowiązują zapisy online, które potrwają do wyczerpania zgłoszeń jednakże nie dłużej niż do 10 września 2020.

- W razie złych warunków pogodowych koncerty przeniesione zostaną na taras Domu Zdrojowego - zastrzegają.