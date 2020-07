Dziewczyna z Jastrzębia-Zdroju w finale Miss Śląska 2020! Wiktoria Pas prywatnie tańczy oraz gra na flecie poprecznym, pianinie i gitarze

Nerwy, stres, obawy. To chyba najmniej kojarzone z zawodem modelki odczucia przepięknych pań poruszających się na wybiegach jak ryba w wodzie. 18-letnia jastrzębianka Wiktoria Pas, która jako modelka stawia dopiero pierwsze kroki już zdążyła poczuć je na własnej skórze.

- Ten zawód to nie tylko blaski fleszy. Pojawiają się też cienie. Zawód modelki kosztuje wiele sił fizycznych, nie wspominając o psychice – tłumaczy Wiktoria, której ostatni czas wypełniony jest przez różnego rodzaju próby choreograficzne.

Krzywdzące bywają również stereotypy, których wokół modelek narosło całkiem sporo. Wiktoria udowadnia, że prawda o wiele różni się od tego co często powielane jest przez nieprzychylnie nastawionych. - Nieprawdą jest, że nie lubimy się z dziewczynami, z którymi rywalizujemy. Każda z nas chce wygrać, ale traktujemy to jako przygodę – mówi jastrzębianka, wyjaśniając przy okazji, że czas spędzony z innymi zakwalifikowanymi do finału Miss dziewczynami zaowocował nowymi przyjaźniami.