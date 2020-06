Egzamin ósmoklasistów w Jastrzębiu-Zdroju. 755 uczniów zdaje polski, matematykę i języki obce

We wtorek, 16 czerwca, ruszyły trzydniowe egzaminy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. We wtorek polski, w środę matematyka, a w czwartek język obcy. Dla ósmoklasistów to ważne egzaminy, bo ich wynik będzie miał wpływ na to, czy uda im się dostać do upragnionej szkoły średniej. Warto się więc postarać.

W jastrzębskich szkołach podstawowych zadbano o środki ostrożności, wynikające z wprowadzonych obostrzeń związanych z koronawirusem. A więc maseczki, dezynfekcje obowiązkowe, zachowanie odległości pomiędzy uczniami nie tylko w szkole, ale także przed nią - nauczyciele uwrażliwiali na to młodych. Uczniowie, z którymi rozmawialiśmy, byli pełni optymizmu.

- Sporo było ostatnio czasu wolnego na powtórki, będzie dobrze. Ważne jest, by dobrze zapunktować, wtedy będzie łatwiej z wyborem klas do liceum - powiedział nam jeden z uczniów w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.