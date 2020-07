Festiwal Smaku w Jastrzębiu-Zdroju: 6-10 lipiec. Zobaczcie, jakie pyszności przygotowali restauratorzy w cenie 30 zł+11 zł deser. SPRAWDŹ

To będzie bardzo pyszny tydzień. Od 6 do 10 lipca trwa 3 edycja Festiwalu Smaku. Tym razem daniami popisują się najlepsi restauratorzy z Rybnika, Żor, Jastrzębia, Raciborza i Wodzisławia. Przedstawiamy pełne menu, jakie zaserwują mieszkańcom cztery restauracje z Jastrzębia-Zdroju. A wszystko za 30 złotych (danie główne+przystawka), plus deser za 11 złotych. Skusicie się? KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO