Food-truck jastrzębianki z wegetariańską kuchnią japońską podbija Polskę i Europę! Poznajcie Monikę Piątkowską

Food-truck jastrzębianki z wegatariańską kuchnią japońską podbija Polskę i Europę! Poznajcie Monikę Piątkowską

26-latka z Jastrzębia-Zdroju, Monika Piątkowska, absolwentka gastronomika z ,,Korfantego”, od dwóch lat podbija serca smakoszy kuchni japońskiej. Z chłopakiem Tomaszem prowadzą food-trucka, który stał się trochę ich drugim domem. Ich potrawy podbijają podniebienia smakoszy z Polski i Europy.

- Obecnie nasza przyczepa stoi w Krakowie. Bywaliśmy we Wrocławiu, wielu innych miastach na zlotach. Wszędzie nasza kuchnia spotyka się z dużym zainteresowaniem – mówi jastrzębianka, która pierwsze kroki na swojej ścieżce kulinarnej stawiała w znanym w regionie gastronomiku w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju.

Jej Food Truck z wegetariańską kuchnią japońską - Bubu Arare Veggie Japanese Food zyskał sobie uznanie i popularność w całym kraju. Jest skromna, a ma już na koncie sporo sukcesów. W 2019 roku ekipa Moniki Piątkowskiej odniosła duży sukces - zdobyła 1 miejsce w Polsce w konkursie European Street Food Awards, co pozwoliło jej reprezentować kraj na Mistrzostwach Europy w Malmö w Szwecji. - W Szwecji zostaliśmy finalistami – mówi 26-latka. A dlaczego dania wegetariańskie? - Bo niestety w Polsce dostęp do ryb, potrzebnych do tradycyjnego sushi, jest problematyczny. Nie ma się co oszukiwać – mówi.