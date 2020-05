Fryzjerzy w Jastrzębiu ruszają z pracą w poniedziałek, 18 maja. Na kiedy zapisy? Zapytaliśmy, zdziwicie się...

Pani Anna pracuje sama, przed pandemią była w stanie zrobić nawet siedem koloryzacji na dzień, teraz nie będzie w stanie przyjąć aż tylu klientek. - Pracuję sama, więc tak zapraszam panie, by przychodziły jedna po drugieji nie spotykały się w salonie – mówi nam fryzjerka. Można do nie dzwonić pod numer: 794 737 376

Większe salony to więcej obowiązków, by zapewnić bezpieczeństwo. Na przykład Stylista, mieszczący się przy Astrów 19, zapisy ma na dwa tygodnie do przodu. - Wszyscy się już stęskniliśmy za klientami, za pracą, którą kochamy. Damy radę, mamy dużą powierzchnię, więc tak ulokujemy klientów, by zachować bezpieczne odległości. Oczywiście maseczki, środki do dezynfekcji – mówi pracownica salonu, Paulina Brenk. Można tam dzwonić pod numer telefonu 510 080 209.

Otwarcie salonów fryzjerskich. Jakie zasady obowiązują?

W salonach fryzjerskich powinna obowiązywać zasada: 1 fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla 1 klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.). Wymagane jest też zachowanie 2 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami.

Codziennie przed rozpoczęciem pracy służby zalecają fryzjerom pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku wystąpienia objawów choroby, należy natychmiast odsunąć pracownika od pracy.