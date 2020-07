GKS Jastrzębie bez trenera! Jarosław Skrobacz odchodzi

Zakończyła się pewna epoka w GKS-ie Jastrzębie. Pracujący w klubie od maja 2016 roku trener Jarosław Skrobacz zrezygnował z prowadzenia tamtejszych piłkarzy. Powodem dla którego Skrobacz zdecydował się odejść z Jastrzębia są słabe wyniki zespołu w ostatnim czasie.

O odejściu Jarosława Skrobacza z GKS-u spekulowano już od jakiegoś czasu. Z końcem czerwca wygasał kontrakt szkoleniowca, a słabe wyniki zespołu w ostatnich tygodniach sprawiły, że po zakończeniu sezonu drogi jastrzębian i trenera miały się rozejść.

Do rozstania doszło jednak szybciej niż się tego spodziewano. Czarę goryczy przelała porażka 0:2 GKS-u w meczu z pewnymi spadku Wigrami Suwałki.

Jarosław Skrobacz otrzymał pracę w Jastrzębiu na kilka kolejek przed końcem sezonu 2015/2016. Z zespołem od razu osiągnął sukces, utrzymując go w III lidze. Kolejne lata to kolejne laury. Rok później GKS sensacyjnie awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski i uzyskał promocję do II ligi. Również w kolejnym sezonie jastrzębianie zanotowali awans, z pierwszego miejsca wchodząc na zaplecze Ekstraklasy.

W bieżącym sezonie pod wodzą Jarosława Skrobacza po 30. kolejkach Fortuna 1 Ligi GKS Jastrzębie zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 38 punktów, na które składa się bilans dziewięciu zwycięstw, jedenastu remisów i dziesięciu porażek.

Pogłoski, a następnie oficjalne zwolnienie Skrobacza uruchomiły trenerską karuzelę. Jak podaje jeden z dzienników sportowych, wśród potencjalnych następców byłego już trenera jastrzębian przewijają się nazwiska Wojciecha Boreckiego, Piotra Mosora i Adama Noconia.

Informację o zatrudnieniu nowego trenera klub ogłosił podać w najbliższych dniach.