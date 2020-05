GKS Jastrzębie coraz bliższy powrotu na boisko. Kiedy jastrzębianie będą rozgrywać mecze?

Inauguracyjny mecz GKS Jastrzębie rozegra przed własną publicznością, a jego rywalem będzie wicelider tabeli Fortuna I Ligi, Warta Poznań. Pojedynek zaplanowano na środę (3 czerwca). Po tym spotkaniu jastrzębianom pozostanie do rozegrania jeszcze jedenaście kolejek meczowych, w tym sześć przed własną publicznością. Przerwa w rozgrywkach mocno spłaszczyła terminarz, dlatego mecze będą odbywać się co kilka dni. Kiedy zagra GKS Jastrzębie?

Ponadto, PZPN podał również daty, w których zaplanowano mecze barażowe (wezmą w nich udział zespoły z miejsc 3-6 ligowej tabeli). Spotkania barażowe odbędą się 28 oraz 31 lipca.

Przypomnijmy, że 7 maja, przed przystąpieniem do wspólnych treningów piłkarze oraz sztab szkoleniowy GKS-u, a także osoby zatrudnione w klubie niezbędne do odbycia meczu zostały poddane testom pod kątem obecności wirusa COVID-19. Udostępnione kilka dni później wyniki badań nie wykazały zakażenia w drużynie z Jastrzębia.

Po 22. rozegranych kolejkach Fortuna I Ligi GKS Jastrzębie z dorobkiem 34 punktów plasuje się na piątym miejscu w tabeli, uprawniającym go do walki o awans do PKO BP Ekstraklasy.