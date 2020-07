GKS Jastrzębie poznał rywala w Pucharze Polski. Z kim zagrają podopieczni Pawła Ściebury?

Wiktoria Pas z Jastrzębia-Zdroju walczy o tytuł Miss Śląska

Jastrzębianka najpiękniejsza na Śląsku? To możliwe i całkiem realne! 18-letnia Wiktoria Pas awansowała do finału Miss Śląska 2020. Gdyby została Miss Polski chciałaby się angażować w akcje na rzecz ochrony zdrowia i zwierząt. - To rzeczy bliskie mojemu sercu – mówi właścicielka ...