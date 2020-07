GKS Jastrzębie zagra w Grudziądzu o utrzymanie. Porażka może być kosztowna...

W ostatnim czasie obie ekipy po równo zawodziły i o ile piłkarze z Grudziądza w swoim kryzysie są poniekąd usprawiedliwieni kłopotami finansowymi w klubie, o tyle zawodnicy Pawła Ściebury najprawdopodobniej źle przepracowali okres przerwy w rozgrywkach, gdyż wręcz nieprawdopodobne wydaje się, żeby drużyna z Jastrzębia zapomniała jak gra się w piłkę.

Miniona kolejka to zarówno dla GKS-u jak i Olimpii, a jakże inaczej - porażki. Jastrzębianie w debiutanckim spotkaniu pod wodzą Pawła Ściebury przegrali z pędzącym do PKO BP Ekstraklasy Podbeskidziem Bielsko-Biała 0:3, zaś biało-zieloni ulegli innemu pretendentowi do gry w Ekstraklasie - Radomiakowi Radom 0:2.

Przed meczem z Olimpią w lepszej sytuacji jest GKS. Oczywiście każda z drużyn będzie walczyć o komplet trzech oczek, jednak remis premiuje klub z Harcerskiej, który jesienią w 15. kolejce Fortuna I ligi po golach Bartosza Jaroszka i Damiana Tronta z rzutu karnego ograł Olimpię 2:0. Była to pierwsza w historii victoria GKS-u nad Olimpią.

Spotkanie Olimpii Grudziądz z GKS-em Jastrzębie rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:40 na stadionie w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego 14. Arbitrem głównym tego meczu będzie Tomasz Marciniak.