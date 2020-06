Górnicy z JSW, którzy przeszli koronawirusa, pomagają leczyć najciężej chorych. W jaki sposób? Oddają osocze

Osocze krwi osób wyzdrowiałych z koronawirusa pomaga leczyć najciężej chorych. Pomagają górnicy z JSW

Cieszę się, że mogę pomóc innym, to nic nie kosztuje – mówi Mirosław Szymura, górnik z kopalni Pniówek, który przeszedł koronawirusa.

Jest jednym z 31 osób, które wyzdrowiały z Covid-19 I oddały do tej pory osocze do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.Takie osocze jest wykorzystywane w leczeniu najciężej chorych. Dlatego RCKiK apeluje do innych ozdrowieńców, by poszli za przykładem pana Mirosława. Przytłaczająca większość z nich w kopalniach zarażenie koronawirusem przechodzi bezobjawowo. I ich osocze może naprawdę uratować czyjeś istnienie.