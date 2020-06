Górnicze rodziny uwięzione na kwarantannie, bez pomocy. Jest apel prezydent Anny Hetman do ministra zdrowia i wojewody

Górnicze rodziny uwięzione na kwarantannie, bez pomocy. Jest apel prezydent Anny Hetman z Jastrzębia-Zdroju do ministra zdrowia i wojewody

Do urzędu miasta napływają informacje o setkach osób (rodziny górnicze), które pozostają bez informacji o tym, co i jak mają robić. Kwarantanna jest wydłużana, wymazy robione z opóźnieniem. Tak dłużej być nie może – uznała prezydent Jastrzębia, która zaproponowała w pismach do ministra zdrowia, wojewody, dwa rozwiązania: utworzenie sanepidu w mieście, albo wsparcie etatowe placówki w Wodzisławiu!

Jesteśmy informowani o sytuacjach kuriozalnych, związanych z wielotygodniowym, bezskutecznym oczekiwaniem na wynik badania czy wydanie decyzji administracyjnej. Powyższą sytuację potwierdzają również pracownicy tutejszego urzędu, którzy odpowiadając na prośby mieszkańców, podejmują liczne interwencje i próby kontaktu z pracownikami stacji. Z żalem informują, że wszystkie numery telefonów, podane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim, są niedostępne dla zainteresowanych – podkreśla prezydent Anna Hetman w piśmie do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka.