Gradobicie w Jastrzębiu-Zdroju. Zobaczcie, co spadało z nieba w piątek, 26 czerwca

Tak jak zapowiadaliśmy z rana, w piątek 26 czerwca, dzień miał być burzowy, a IMGW ostrzegało przed gradem. W Jastrzębiu te prognozy niestety się spełniły co do joty.

Burze, wiatr do 90 kilometrów na godzinę, grad – takie prognozy sprawdziły się w Jastrzębiu. Piątek upłynął pod znakiem gradobicia, co widać na zdjęciach mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, nadesłanych do naszej redakcji.

Z rana Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie przed burzami z gradem dla całego woj. śląskiego - wystosowano ostrzeżenie II. stopnia!