Groźny wypadek w Jastrzębiu-Zdroju. Doszło do zderzenia dwóch samochodów OPRAC.: Robert Lewandowski

Wystarczyła chwila nieuwagi, by na jednej z ulic Jastrzębia-Zdroju doszło do groźnego wypadku drogowego. W wyniku zdarzenia, poważnych obrażeń doznał 64-letni mężczyzna. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, w szczególności gdy jest ślisko.