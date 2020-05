Hotel Diament w Jastrzębiu-Zdroju. Byliśmy w środku tuż przed wyburzeniem. Zobaczcie, jak wyglądał wewnątrz

Słynny hotel Diament działał od 1989 roku aż do końca 2011. Wtedy, ze względu na wysokie koszty utrzymania i fatalny stan techniczny, został zamknięty. Obecnie w jego miejscu stoi biurowiec Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Aż łezka się w oku kręci, że to już tyle lat, gdy go nie ma. Nasi dziennikarze, tuż przed rozpoczęciem rozbiórki w 2014 roku, dostali pozwolenie na wejście do środka. Większości wyposażenia już nie było, ale i tak w środku czuć było ducha czasów minionych. Czasów, gdy to był jeden z najlepszych hoteli w Polsce, z basenem, kasynem...

Na korytarzach czas się zatrzymał, jakby wciąż czekały na gości. W łazienkach pokojowych nadal wisiały duże lustra, na które podczas próby sprzedaży części majątku, zabrakło chętnych. W pokojach stały nawet szafy, na podłogach wykładziny. A na słynnym basenie nadal wisiała ratownicza tabliczka z zapisaną... temperaturą wody - dokładnie 26 stopni.

Zapraszamy Państwa do podróży w czasie. Wejdźcie z nami do środka... Zobaczcie galerię zdjęć