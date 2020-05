Ile Jastrzębie-Zdrój straci na pandemii koronawirusa? Policzyliśmy. Straty już idą w miliony złotych! Trwa zaciskanie pasa

- Obecnie to nieco ponad 7 mln 400 tysięcy, czyli straciliśmy kolejne 4 mln złotych – dodaje pani prezydent.

Tylko więc z tytułu PIT I CIT straty to ok. 19 mln złotych! Ale to dopiero początek naszych wyliczeń.

Na działania pomocowe dla lokalnych przedsiębiorców w ramach Pakietu dla przedsiębiorców miasto chce przeznaczyć nawet 15 milionów złotych! To realny, olbrzymi koszt. Dużo, ale najważniejsze, że lokalne firmy już zaczynają z tego korzystać. Na jastrzębski pakiet składa się m.in.: obniżenie opłaty za czynsz, umorzenie opłaty za dzierżawę gruntów, przesunięcie terminu podatku od nieruchomości oraz zwolnię z podatku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Do końca kwietnia do tutejszego urzędu miasta wpłynęło 20 wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości. 19 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Tym samym przedsiębiorcy uzyskali wsparcie miasta rzędu prawie 35 tysięcy zł. Istnieje też możliwość przesunięcia terminu płatności. Z niej skorzystają wszyscy, którzy płacą podatek od nieruchomości za działalność gospodarczą. Tutaj nie trzeba nawet składać wniosku. Wśród nich są 954 osoby fizyczne i około 250 osób prawnych.

Z kolei w tym samym czasie do Miejskiego Zarządu Nieruchomości złożone zostały 32 wnioski, w tym: 20 wniosków o ulgę w wysokości 100 proc. , 10 wniosków o ulgę w wysokości 50 proc., w dwóch nie określono wysokości wnioskowanej ulgi. Kwota do umorzenia za miesiąc kwiecień, wynikająca ze złożonych wniosków, wynosi ponad 11 tysięcy złotych.

Do Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego wpłynęły trzy wnioski w sprawie o obniżenie czynszu dzierżawnego za grunty pod kioski handlowe zlokalizowane na terenie targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka. Z kolei z ulgi z tytułu opłaty za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych skorzystało 62 osoby handlujące na targowisku na łączną kwotę ponad 11 tysięcy zł.

- Do Wydziału Mienia złożono w sumie 12 wniosków o umorzenie należności czynszowych w związku z epidemią koronawirusa. Kompletne wnioski podlegające umorzeniu zostały złożone przez 5 przedsiębiorców. 2 wnioski nie podlegają umorzeniu, natomiast 5 przedsiębiorców złożyło niekompletne wnioski – wylicza Izabela Grela, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.