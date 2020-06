Imieniny Zenaidy 5.06. Jakie życzenia wybrać dla Zenaidy? Życzenia imieninowe idealne na sms

>Zenaido z Jastrzębia-Zdroju! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Życzenia imieninowe dla Zenaidy

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Dowiedz się, która kwiaciarnia znajduje się najbliżej w Jastrzębiu-Zdroju

💐 Pod Aniołami