Jak tak można? To są "mistrzowie" z Jastrzębia-Zdroju - nie bierzcie z nich przykładu! Zobaczcie te ZDJĘCIA

Jak oni parkują! To są "mistrzowie" z Jastrzębia-Zdroju - nie bierzcie z nich przykładu! Zobaczcie te ZDJĘCIA

Jak oni parkują?! Zbyt mała ilość miejsc parkingowych pod blokami, poranny pośpiech. To tylko niektóre z wymówek kierowców.

Jeśli myśleliście, że już nic Was nie zaskoczy, to spójrzcie, co wyprawia się na jastrzębskich drogach i osiedlach.