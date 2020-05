Jakub Popiwczak na dłużej w Jastrzębskim Węglu. Libero przedłużył kontrakt z zespołem

- Jastrzębie i Jastrzębski Węgiel to mój drugi dom. To miejsce, w którym tak naprawdę wychowałem się siatkarsko. Może nie zaczynałem tutaj swojej przygody z siatkówką, ale jestem z tym miejscem związany i jest mi tu dobrze. Mogę się tutaj realizować zarówno indywidualnie, jak i z całym zespołem, bo co roku gramy o najwyższe cele; bo mogę codziennie trenować i grać z zawodnikami z najwyższego światowego poziomu. Nic więcej dodawać nie muszę – uśmiecha się libero Jastrzębskiego Węgla.

Przez co najmniej dwa kolejne sezony, dobrze znany kibicom siatkówki w Jastrzębiu, libero Jastrzębskiego Węgla, Jakub Popiwczak będzie bronił barw drużyny Pomarańczowych. 24-letni zawodnik postanowił przedłużyć kontrakt z zespołem. Nowa umowa siatkarza będzie obowiązywać do 2022 roku.

Przedłużenie kontraktu z Popiwczakiem to krok w kierunku utrzymania trzonu Jastrzębskiego Węgla. Jak mówi prezes zarządu Pomarańczowych, Adam Gorol libero to jeden z filarów zespołu. - Jest to zawodnik, który z punktu widzenia naszego klubu stanowi wielką wartość. Kuba to wielki talent, dobry „duch” zespołu, jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji w kraju, reprezentant Polski i bardzo ważna postać w zespole Jastrzębskiego Węgla. - mówi prezes jastrzębian, Adam Gorol.

- Naprawdę trudno byłoby mi sobie wyobrazić nasz zespół bez Jakuba Popiwczaka. Dlatego bardzo się cieszę, że jeszcze przynajmniej przez najbliższe dwa sezony będzie on występował w barwach naszego klubu - dodaje sternik klubu.