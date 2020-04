Jastrzębianie nie przestrzegają przepisów kwarantanny. Ponad 50 przypadków złamania zakazu wychodzenia z domu

Zaostrzone przez rząd przepisy dotyczące ograniczenia wychodzenia z domu i swobodnego przemieszczania się unieruchomiły w czterech ścianach większość społeczeństwa. Nie wszystkim podoba się jednak taka forma walki z pandemią koronawirusa i nic nie robią sobie z obowiązujących zakazów.

W samym Jastrzębiu-Zdroju w miniony weekend policjanci odnotowali 51 przypadków złamania przepisów. W tym czasie stróże prawa nałożyli 25 mandatów karnych, skierowali 3 wnioski o ukaranie do sądu, w 23 przypadkach zastosowali pouczenie.

- W noc z piątku na sobotę, około godziny 1.20 mundurowi na al. Piłsudskiego interweniowali wobec nietrzeźwej 19-latki, która nie potrafiła samodzielnie utrzymać równowagi. Przy kobiecie znajdowało się także dwóch młodych mężczyzn. Kobieta została przez policjantów przewieziona do miejsca zamieszkania, a za niestosowanie się do zakazu przemieszczania się został sporządzony na jastrzębiankę wniosek do sądu o ukaranie. Mężczyźni z tego samego powodu zostali ukarani mandatem karnym w wysokości 500 złotych - informuje asp. Halina Semik, rzecznik prasowy policji w Jastrzębiu.