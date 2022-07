Jastrzębianie przyłapani na gorącym uczynku - ZDJĘCIA! Kto w Jastrzębiu-Zdroju został uwieczniony przez Google Street View? Sprawdź! red.

Mieszkańcy Jastrzębia na zdjęciach w Google Street View. Od marca do października samochody Google jeżdżą po wybranych miastach województwa śląskiego i robią zdjęcia do nowej aktualizacji Google Street View! Kogo w naszym mieście "złapały" do tej pory? Na mapach Google Street View można zobaczyć ulice i budynki, ale także mieszkańców! Zobaczcie, czy i Was sfotografowano. Sprawdźcie galerię.