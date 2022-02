Jastrzębianin ograbiony z oszczędności swojego życia. 76-latek zaufał oszustom i stracił, cały życiowy dorobek. Dokładnie 216 tys. złotych Piotr Chrobok

Po telefonie córki z zagranicy, konto 76-latka z Jastrzębia świeci pustkami. arc.

Do zera "wyczyściła" konto 76-latka z Jastrzębia-Zdroju oszustka, podająca się za jego mieszkającą we Francji córkę. Kobieta zatelefonowała do "ojca" z prośbą o pożyczkę, bo bank zablokował jej przelew i może mieć przez to duże problemy. Niestety, jastrzębianin przystał na jej prośbę.