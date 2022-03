Jastrzębie: 10-latek potrącony przez autobus komunikacji miejskiej. Chłopiec z grupą kolegów miał przebiegać przez przejście dla pieszych

10-letni chłopiec ucierpiał w wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej, do którego doszło w Jastrzębiu-Zdroju. Do potrącenia doszło środę, 2 marca, około godziny 16:21 na ulicy Cieszyńskiej.

10-latek miał przebiegać przez jezdnię wraz z grupą kolegów. Jak relacjonuje kierowca autobusu, ten miał ich nie zauważyć. Wersji mężczyzny nie można wykluczyć. Ustalenia policjantów wskazują bowiem na to, że chłopiec został uderzony tylną częścią autobusu.

- Nie wykluczamy, że doszło do wtargnięcia na ulicę - wyjaśnia asp. Halina Semik z jastrzębskiej policji, która dodaje, że wszelkie wątpliwości, co do okoliczności zdarzenia powinny rozwiązać zapisy zamontowanych w pojeździe kamer monitoringu.