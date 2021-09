Jastrzębie: 19-latek znalazł portfel z pieniędzmi i dowodem osobistym. Zgubę odniósł na policję. Znalezione rzeczy trafią do właściciela

Brawa dla 19-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Nastolatek, gdy nad ranem na terenie miasta, nieopodal dworca autobusowego przy ulicy Arki Bożka znalazł portfel ani chwili myślał zachować go dla siebie. Jastrzębianin od razu rozpoczął poszukiwania właściciela.

Te spełzły jednak na niczym. - Mężczyzna po krótkiej obserwacji dworca autobusowego nie napotkał żadnej osoby, do której mogłaby należeć zguba - wyjaśnia asp. Halina Semik, rzecznik prasowy policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Nawet to nie skłoniło jednak 19-latka do przywłaszczenia sobie znajdującej się wewnątrz portfela gotówki oraz dokumentów zgubionych przez innego jastrzębianina. Nastolatek postanowił, że znaleziony portfel przekaże policji. Tam zdążyli się już zająć zgubą.

Wszystko wskazuje na to, że zgubiona własność należy do 34-latka. Policjanci postarają się teraz zwrócić mu to, co do niego należy. Jak jednak podkreślają w jastrzębskiej komendzie, nie byłoby to możliwe, gdyby nie godne naśladowania postępowanie 19-latka.