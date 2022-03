Jastrzębie będzie miało połączenie autobusowe z Karwiną. Czeskie miasto uruchamia przejazdy linią autobusową. Pierwsze kursy już w niedzielę Piotr Chrobok

Autobusy z Karviny do Jastrzębia będą kursowały przez siedem dni w tygodniu. karvina.cz Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Na zakupy, a może na wycieczkę? Niezależnie w jakim celu, wyjazd z Jastrzębia do Karwiny będzie teraz znacznie łatwiejszy. Władze czeskiego miasta ogłosiły uruchomienie do Jastrzębia linii autobusowej. Nadzieję na odwiedziny Czechów mają też w Jastrzębiu, gdzie liczą, że Czesi będą chętniej niż do tej pory wizytować miasto.