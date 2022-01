Jastrzębie: chcą umilić dzień babci i dziadka podopiecznym Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Jastrzębscy aktywiści z kolejną akcją pomocową

Każda okazja jest dobra, żeby pomagać. Z takiego założenia wyszli członkowie grupy Aktywistyczne Jastrzębie, którzy w związku ze zbliżającym się dniem babci i dziadka postanowili umilić go podopiecznym miejscowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Dla osób pozostających pod opieką jastrzębskiego ZOL, aktywiści zamierzają przygotować kilkadziesiąt paczek. To, co się w nich znajdzie jest wynikiem rozmów przedstawicieli aktywistów z osobami odpowiadającymi za pacjentów jastrzębskiej placówki.

- Uzgodniliśmy, że stworzymy 50 paczuszek z ciepłymi skarpetami oraz 50 paczuszek z pluszakami, słodkim poczęstunkami i źródłem witaminek - mówi Estera Woźniak-Prycelas z grupy Aktywistyczne Jastrzębie.

Do paczek, które trafią do podopiecznych ZOL w Jastrzębiu, aktywiści zamierzają włożyć: sto bananów, pomarańczy i jabłek. Z kolei jeśli chodzi o słodkie przekąski będą nimi czekolady oraz ciasteczka "delicje", których także będzie po sto, przy czym dla czterech osób muszą być one w wersji "light" ze względu na ich cukrzycę.